El Arxil se despide del sueño del play off

El Arxil no disputará el play off de ascenso. // Gustavo Santos

Debía vencer para hacer los deberes y esperar un pinchazo de Ibaizabal que finalmente no llegó. Pero el Arxil fue incapaz de superar al Sant Adriá, segundo clasificado y que demostró porqué encadena ya ocho triunfos consecutivos.



El equipo catalán mandó siempre en el marcador ante un Arxil que sabía lo que se jugaba y no perdió la cara al encuentro en ningún momento, pero al que se le quedó corta la rotación para poder cambiar el guión de partido en determinados momentos. Con la derrota, el equipo se despide jugar el play off a falta de una fecha.