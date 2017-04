El Teucro, sin relajación ante Alarcos

Jugar sin pensar en el ascenso. Ese es el objetivo de la Sociedad Deportiva Teucro, que buscará hoy a partir de las 20:30 horas ante el Alarcos Ciudad Real su tercer triunfo seguido y elevar su dinámica a 23 partidos sin conocer la derrota.



Eso sí, el cuadro azul es consciente de que un triunfo en el encuentro de hoy dejaría prácticamente visto para sentencia el ascenso a Asobal a falta de cuatro jornadas. Pero lo quiere cerrar "por méritos propios, sin esperar ayuda de otros". "La temporada está siendo espectacular, pero no hay nada hecho y no podemos caer en la relajación. Los jugadores son conscientes de ello", explicó ayer Quique Domínguez en la rueda de prensa previa al encuentro.



El preparador pontevedrés recalcó que el equipo "afronta el encuentro de la misma manera que lo viene haciendo hasta ahora". "No nos vemos ya en Asobal porque sabemos lo que nos cuesta ganar los partidos", explicó un Domínguez que admitió que no ha llevado a cabo un mayor trabajo psicológico esta semana para aislar al equipo del entorno y el ruido mediático porque "están centrados y son sabedores de que la competición para el Teucro está todavía en marcha".



En los mismos términos se expresó David García Pichel, que cree que "no hay exceso de confianza" ya que toda la plantilla tiene claro que todavía no han conseguido nada.



Por su parte, el Alarcos Ciudad Real llega a Pontevedra con la necesidad de sumar al menos un punto si no se quiere alejar de los puestos de play off de ascenso a más de cuatro puntos. Porque el equipo manchego afronta el inicio de la jornada a cuatro puntos del quinto y el sexto clasificado.



"Son un gran rival, de eso no hay duda", expuso Quique Domínguez. El entrenador teucrista continuó su opinión argumentado que la plantilla del Alarcos es "de calidad" y cuenta con jugadores de mucha "experiencia". "Ya jugaron el play off de ascenso a Asobal el año pasado y este año están peleando por lo mismo. No es casualidad", manifestó. Además, Domínguez calificó el juego del rival como "bueno, sobre todo en transiciones".



Ambiente



Tanto Domínguez como Pichel destacaron que el "ambiente" en el Pabellón será fundamental hoy. "Estoy encantado con la campaña de Ilusionina que ha sacado el club. Pido a la gente que venga a animarnos mañana (por hoy) porque en estos partidos nos pueden entrar nervios y es clave el apoyo de la afición para sacar adeñlante el encuentro en los momentos duros", afirmó Domínguez.



Los interesados pueden hacerse con el paquete de tres entradas para los últimos partidos de liga por 10 euros. Además, en el encuentro de hoy, los menores de 15 años podrán acceder al Pabellón gratis.