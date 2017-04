El Peixe, sin red ante Breogán

Partido a vida o muerte para el Peixegalego, que necesita la victoria para mantener vivas sus esperanzas de salvación. El equipo marinense recibe esta tarde a partir de las 20 horas al Breogán en un de polos opuestos pero en el que ambos coinciden en que necesitan la victoria.



El bloque marinense, que logró ante el Lleida romper su racha negativa que le ha llevado al fondo de la clasificación, debe vencer de nuevo para acercarse a Magia Huesca o Calzados Robusta. Penúltimo y antepenúltimo, que también vencieron en la pasada fecha, se miden entre sí y el Peixe sabe que uno de los dos sumará.



Por tanto, el equipo dirigido por Javi Llorente no podrá dejar de vencer si no quiere ver como la salvación se aleja a tres victorias a falta de cuatro partidos. La situación supondría el adiós anticipado y oficioso a la categoría a falta de que las matemáticas lo confirmasen o un milagro lo desmintiese.



Pero la empresa no será fácil, porque enfrente estará un Breogán que llega al encuentro segundo, aunque compartiendo número de victorias (20) con Retabet y San Pablo Inmobiliaria Burgos en lo alto de la tabla.



El cuadro lucense estará apoyado en la grada por sus aficionados que, sabedores de la importancia del partido y aprovechando la relativa cercanía entre ambas ciudades, se desplazan a Marín para apoyar a los suyos. Pero A Raña sabe que el Peixe necesita de su afición y, pese a la presencia de las cámaras de televisión, es probable que el pabellón registre una buena entrada en el que quizá es el partido más importante de la temporada por lo que podría suponer una derrota.



Vuelve Cabanas



El encuentro servirá para ver de nuevo en A Raña a Mario Cabanas. El pívot abandonó la disciplina peixista a mediados de liga después de no haber jugado mucho por sus problemas físicos.