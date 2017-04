Luisito: "Si salimos con la empanada, nos caen cuatro"

Repetir nuevamente un mal comienzo de partido podría conducir a un resultado difícilmente salvable. Luisito tiene claro que el Pontevedra debe saltar al césped de El Toralín completamente concentrado para evitar que la Ponferradina se sienta cómoda desde el inicio. "Si salimos otra vez con la empanada, este equipo nos puede meter cuatro", recalca el preparador.



El técnico considera que en los primeros minutos de los dos últimos encuentros, el Pontevedra no tuvo buenos comienzos: "Contra Osasuna B, el primer cuarto de hora nos mató. Luego hicimos una gran segunda mitad pero no pudimos darle la vuelta. Ante el Tudelano, a los diez minutos ya me di cuenta de que la cosa no iba como yo esperaba. Mi equipo es el de los últimos 25 minutos".



El encuentro en Ponferrada podría marcar un antes y un después en la recta final. Si el Pontevedra vence o incluso logra una igualada, el cuadro berciano tendría muy difícil alcanzar el cuarto lugar. Sin embargo, el preparador considera que el de mañana "es un partido más". "Todos son súper importantes y más ahora", insiste.



"No somos mejores"



En relación al rival al que se medirán mañana, el entrenador de Teo recalca que "la Ponferradina es un equipazo". "Si mis jugadores creen que somos mejores que el conjunto rival, lo tendremos muy mal", destaca Luisito. "Todo lo que conseguimos nosotros es a base de muchísimo trabajo. Si el Somozas, que está prácticamente en Tercera nos hizo sufrir, imagínate este equipo. Tenemos que rayar a un nivel casi perfecto".



De este modo, Luisito recalca que "la realidad de este Pontevedra" pone en valor lo que está haciendo el equipo: "Si a principio de temporada nos dicen que hoy les llevaríamos diez puntos, nadie lo creería. Cualquiera que hubiese apostado por eso ahora sería millonario".



Sobre que versión de la Ponferradina se espera, el técnico granate no suelta prenda: "Yo lo tengo muy estudiado. Conozco perfectamente a sus jugadores y tienen una calidad tremenda. Ahí está el presupuesto que tienen. Son futbolistas que bajaron de Segunda para jugar en esta categoría. Sabemos que si cometemos un error, nos matan. Pero es evidente que ahora, con el nuevo entrenador, hay más incertidumbres".



Por su conocimiento del entrenador Miguel Ángel Álvarez Tomé, Luisito aguarda "una reacción". "Es un entrenador muy experimentado, que hizo muchas cosas buenas con varios equipos. Serán agresivos y lo de que les va a afectar la presión por ganar... bueno, en el fútbol juegan muchas variables. No creo que eso sea tan obvio", informa.



Por último, el técnico también recalca que de cara al encuentro, el apoyo de la afición desplazada será importante: "Claro que nos ayudará. Hay que agradecer al club el esfuerzo y a la gente por viajar. Les aseguro que estarán orgullosos de sus jugadores, porque sudarán la camiseta del primero al último".