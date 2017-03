El Xuventú Sanxenxo recurrirá la retirada del punto por alineación indebida

El Xuventú Sanxenxo no acata la decisión tomada por el juez único de competición tras la retirada por alineación indebida del punto cosechado hace unas semanas en el empate ante el Estradense en Baltar de Arriba.



La Federación Gallega falló en favor del Estradense en su recurso por considerar que el jugador amarillo Firi no podía ser de la partida al no haber cogido el alta voluntaria con la suficiente antelación. Desde el club Xuventú Sanxenxo han comunicado que "desde nuestra entidad deportiva estamos tomando las medidas pertinentes sobre la reclamación presentada por el CD Estradense de alineación indebida del partido disputado en la jornada 28".



Dicha reclamación la llevan a cabo los servicios jurídicos contratados por la entidad, los cuales estan apurando los plazos concedidos para presentar todos los escritos a su debido tiempo y para aportar todas las pruebas y documentación que desde el club sanxenxino se cree que son necesarias para defenderse.



En Sanxenxo sostienen que "fueron vulnerados nuestros intereses con la resolución tomada por el Comité de competición" . A su vez, dicen entender y comprender los recursos presentados por el Cultural Areas y Club Deportivo Arenteiro, quienes también han alegado en esta semana en favor del Sanxenxo como partes afectadas por los puntos recientemente otorgados a los de A Estrada al ser rivales directos por el ascenso. La próxima semana la Federación debería resolver el tema de forma definitiva.