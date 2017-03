Las promesas piden paso en la piscina de Pontemuiños

La piscina de distancia olímpica de las instalaciones del Complejo deportiva Rías do Sur de Pontemuíños recibirá mañana a más de 450 jóvenes nadadores nacidos entre los años 2008 y 2011.



El CN Galaico organiza la duodécima edición del Trofeo Internacional Promesas do Lérez en el que los deportistas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín competirán, algunos por primera vez, en una piscina larga de 50 metros y en unos de los eventos de iniciación más consolidados del calendario gallego.



Desde las 10.30 horas y hasta las entregas de medallas de las siete de la tarde, se irán sucediendo las pruebas en la piscina de Pontemuíños ante la atenta mirada de padres y entrenadores. Los pequeños se sentirán además como unos auténticos deportistas profesionales al disfrutar ya en este campeonato de la pantalla de LED de resultados que el Club Natación Galaico ha instalado ya en Rías do Sur con motivo del Open de España Absoluto que se celebrará el próximo fin de semana en Pontevedra.



Un total de 18 clubes de toda Galicia y parte de Portugal formarán parte de este evento en el que para esta edición debutan dos nuevos equipos. En cuanto a los participantes, el número está muy igualado con 224 hombres y 233 mujeres para hacer un total de 457 pequeños competidores.El anfitrión CN Galaico, junto al Portamiña de Lugo, son con 48 nadadores los clubes que más deportistas aportan a esta prueba.



Los tres primeros clasificados por categoría en la final de cada prueba recibirán su correspondiente medalla mientras que el equipo que al final de la competición sume más puntos en total será el elegido como el campeón del Trofeo Promesas do Lérez.