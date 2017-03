Una Ponferradina en crisis y en cuadro

Sobre el papel, la de este fin de semana parece la jornada ideal para que el Pontevedra se vea las caras contra la Ponferradina. El conjunto del Bierzo está siendo la sorpresa negativa de esta campaña al no responder a la expectativas puestas en ellos cuando todas las apuestas lo daban como el candidato número uno por el primer puesto.



Este domingo el Pontevedra podría dejar descartados a los blanquiazules de cara a la cuarta plaza si consigue defender su posición en la tabla y mantener esos diez puntos que ahora mismo tienen de colchón sobre ellos. El momento parece además óptimo para conseguirlo. Mientras los granates llegan cargadísimos de moral tras la victoria heroica ante el Tudelano en la que el equipo demostró una fortaleza mental por encima de la media, la Ponferradina se encuentra ahora en una profunda depresión de resultados que ya le costó el puesto a su entrenador Munitis, segundo entrenador que destituyen este curso.



El próximo rival de los granates acumula tres jornadas consecutivas perdiendo en las que no ha sido capaz de anotar ningún gol y ha encajado ocho. Precisamente la baja efectividad goleadora, a pesar de tener en su plantilla a artilleros contrastados como Yuri de Souza, Figueroa o Pallarés, está siendo la cruz de los de León este curso (solo han logrado realizar seis tantos en sus últimos once partidos). Así pues, es el conjunto menos efectivo de la mitad alta de la clasificación en esta liga.



Si la crisis de resultados fuera poca, en el partido ante el Pontevedra del Toralín los de Tomé contarán con tres bajas importantes de jugadores que están llamados a ser referentes en la plantilla. Se trata de tres de los veteranos indiscutibles del once titular Gonzalo, Jonathan Ruiz y Chavero. Esta vez los de Ponferrada no tuvieron la misma suerte que la semana pasada y, a pesar del recurso, el juez único de competición no le retiró a Gonzalo la roja que vio en Vigo ante el Celta B. A su vez, Jonathan y Chavero deberán cumplir ciclo de tarjetas tras ser amonestados también en Barreiro. Precisamente Chavero fue motivo de polémica la semana pasada al dejar sin castigo la Federación su tarjeta roja de hace dos jornadas ante el Palencia, mientras que los recursos del Pontevedra por Bonilla y Miguel fueron desestimados



Ante los de arriba



Pese a no estar haciendo una buena temporada, la Ponferradina no está cuajando una mala campaña en lo que se refiere a los enfrentamientos directos ante los rivales de la parte alta de la clasificación.



En su estadio los bercianos han conseguido ganar por la mínima tanto al Celta B como al Racing de Santander mientras que perdió en las primeras jornadas de liga contra la Cultural. Fuera de casa los números no son tan buenos y cayeron con claridad tanto en Vigo como en Santander para sacar un empate de León en el derbi provincial. En cuanto al Pontevedra, en Pasarón el resultado fue de 2-0 favorable para los de Luisito en un partido que el entrenador de Teo calificó como el mejor del año 2016 para su equipo.