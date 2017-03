José Luis Pazos: "Van a acabar con todo el deporte aficionado"

Con tristeza, pero también con el alivio de quien se quita una pesada mochila de los hombros, José Luis Pazos pondrá el próximo mes fin a una bonita etapa de su vida en la que ha dignificado y llevado más lejos que nunca las competiciones de fútbol aficionado veterano de la zona norte de Pontevedra. Más de media vida dedicada al deporte en todas sus variantes, como jugador y como cargo directo que en unas semanas quedarán atrás para disfrutar de su afición al otro lado de la barrera. "Tengo ganas de vivir un sábado sin la tensión de saber que alguien me llamará en cualquier momento al teléfono", indica Pazos.

Tras un cuarto de siglo al cargo de la Asociación Cultural de Futbolistas Veteranos de Pontevedra, José Luis Pazos, anunció esta semana que ha llegado a su límite. Se aparta para dejar paso a nuevas generaciones que puedan sacar a la competición de un atolladero en el que los seguros y las ligas paralelas le han metido desde el verano pasado.



- Después de 25 años al frente de la asociación y ahora que la va a dejar ¿le queda más alivio o más pena?



- Las dos cosas, pero en este momento sobre todo me queda alivio. Lo digo más que nada porque después de tantos año, lo que tenía que ser un entretenimiento se ha convertido en un estrés y en muchos problemas. Pero también me queda mucha pena porque creo que quizás todo esto se va a ir al garete y es triste que después de tantos años dedicado a ello y de haber consolidado la asociación, ahora a lo mejor se tenga que deshacer.



- Es usted pesimista en que la competición salga el año próximo.



- Yo personalmente creo que, siempre respetando las decisiones de las autoridades, el decreto que han sacado va a acabar con todo el deporte aficionado. Ellos tienen sus motivos, pero yo creo que si nosotros estamos pagando una Seguridad Social con nuestros impuestos, con esto ya se nos tendrían que atender sin necesidad de tener que contratar un seguro a mayores. Los mayores de 30 años también tienen derecho a hacer deporte y el fútbol veterano está en un auge impresionante, el año pasado solamente en nuestra zona norte de Pontevedra teníamos 3.700 jugadores. Pero si te empiezan a poner pegas y contratiempos, lo que hacen es acabar con el deporte.



- ¿Cuál es el problema que se ha encontrado con los seguros para la liga?



- Yo tengo jugadores que juegan al fútbol veterano y han tenido que pagar un seguro, por fútbol sala otro, por pescar otro... Con los problemas económicos que hay ahora, la gente tiene que escoger porque no se puede afrontar todo. Además hay que tener en cuenta que la gente está acostumbrada a llevar toda la vida jugando sin pagar y convencerles ahora de que deben hacerlo no es fácil. Por otro lado está el problema de encontrar a una empresa que te asegure, porque presuponen que es gente más propensa a lesionarse y no les resulta rentable. Este año solo hemos encontrado a una empresa, que es la única que tiene asegurada a toda Galicia pero que, si lees la letra pequeña de la póliza, te das cuenta de que no es un seguro por lesión deportiva sino por accidente deportivo y eso trae siempre más problemas aunque se lo expliques a todos.



- ¿Qué opinión le merece la competición paralela que ha montado la Federación Galega?



- Me parece que es una liga que debería ser "obligatorio" que exista. Pero eso no quiere decir que esto elimine a otros organizadores que monten su liga por otro lado. Me parece legítimo que monten su liga, lo que pasa es que en la competencia ellos no pelean en las mismas condiciones que nosotros porque tienen su seguro propio y tienen muchos más recursos para afrontar la temporada ya que cuanto más fichas tienen más dinero recaudan. Además, a los equipos que ya tienen un equipo senior o juvenil compitiendo en la Federación gallega, les es más cómodo inscribir el veterano con ellos.