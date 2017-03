"La decisión más difícil fue la de no eliminar a un equipo"

- ¿Y cómo queda ahora la Asociación del futuro?



- Ya hay tres aspirantes al cargo de presidente, pero ninguno de ellos puede prometer nada con el tema del seguro porque deben esperar a agosto o septiembre, cuando las compañías abran las temporadas. Además veo que los equipos tiene sus reticencias para continuar y están manteniendo reuniones con la Federación para estudiar entrar a formar parte de su liga. Aquellos que decidan quedarse, deberán esperar a que salga un seguro y si no sale... se quedan colgados.



- ¿Cual fue la decisión más difícil que ha tenido que tomar en sus 25 años?



- No eliminar a un equipo de la competición (se refiere al Xocas en al año 2013). Fue una decisión difícil, pero siempre basándonos en la legalidad y en el reglamento. Fueron momentos muy duros en los que apenas podía salir a la calle por la presión mediática. Al final no los echamos porque no teníamos base para hacerlo y lo que ocurrió es que los árbitros, que no pertenecían a la asociación, nos hicieron un plante. Nadie quería jugar contra ellos porque decían que tenían miedo pero las actas arbitrales estaban limpias y no podíamos hacer nada.



- ¿Y lo mejor del cargo en la presidencia?



- Lo mejor es la gente. El fútbol veterano me ha dado la oportunidad de hacer muchas amistades y llegar a cualquier lado y encontrarme a una persona conocida, es algo que me reconforta.