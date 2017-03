Johnny Medina seguirá siendo azul

La Sociedad Deportiva Teucro del futuro ya empieza a armarse de cara a una próxima temporada que cada vez tiene más papeletas para ser en la liga Asobal.



Para ello ayer anunciaron quién será la primera piedra del proyecto 2017-2018. Y este no será otro que uno de sus puntales defensivos de la presente temporada, el pivote Johnny Medina.



El Teucro ha decidido apostar por él después de que el pasado verano firmase por una campaña con opción a otra y pese a su actual lesión de larga duración, que le mantendrá alejado de las canchas de juego por un periodo mínimo de seis meses debido a una rotura de ligamento cruzado.



Esta temporada Medina ha jugado un total de 26 partidos en los que, a pesar de ser un especialista en defensa, ha promediado más de un tanto por encuentro para un total en su cuenta particular de 29 dianas. El jugador, uno de los más queridos por la afición pontevedresa esta temporada, estampa así su firma en el nuevo contrato antes incluso de que el Teucro consume un ascenso a Asobal que ya tiene más que encarrilado a falta de seis jornadas para el final de la liga.



Con 24 años, Medina ya tiene experiencia en la máxima categoría nacional al haber disputado partidos con el Puente Genil y el BM Aragón después de abandonar las categorías inferiores del FC Barcelona en 2014.



"Creo que esta renovación es un acto de justicia. Se la ha ganado a pulso por su magnífico trabajo diario, por su extraordinario rendimiento sobre la pista y también por todo lo que aporta fuera de ella. La continuidad de Johnny Medina es una gran noticia para la SD Teucro." Así valora Quique Domínguez la prolongación del contrato del pivote brasileño.



Por su parte, Johnny Medina, que todavía se encuentra a la espera de ser operado, también se muestra muy contento con la noticia. "Estoy muy contento con la renovación del contrato. Por culpa de la lesión no es un momento fácil para mí por eso he de agradecer el apoyo que me está dando el club en estos momentos."



Si todo evoluciona de forma favorable Medina podría estar listo para reaparecer hacia el tramo final de la pretemporada que viene, cuando se cumplan seis meses de la operación por la que el pivote todavía continúa esperando.