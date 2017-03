El Pontevedra reestrena su estrategia

Cuando a base de fútbol combinativo no se logra llegar al objetivo del gol, el balón parado puede ser una solución de urgencia para solucionar situaciones peliagudas. El pasado domingo, a falta de tres minutos para que el tiempo reglamentario del partido se cumpliese, el Pontevedra tenía ante sí una situación complicada. Caía ante el Tudelano en casa y veía como no ampliaba distancia en los puestos de play off antes de encarar dos duelos contra rivales de la zona alta.



Entonces, cuando todo parecía perdido, el cuadro granate echó mano de dos acciones de estrategia en las que el trabajo de los entrenamientos tuvo tanto que ver como la fe de los jugadores y la querencia por el gol. Primero Abel, en un cabezazo tras un córner lanzado por Añón. Luego, tras un lanzamiento medido con escuadra y cartabón de Álex Fernández, un testarazo tras un lanzamiento de falta medido de Álex Fernández que encendió Pasarón como hacía tiempo que no sucedía, ya con el tiempo extra más que cumplido.



Fueron dos tantos en jugadas de estrategia de centro-remate, algo de lo que el Pontevedra no sacaba provecho desde hacía una vuelta. Y es que pese a que Bonilla ha anotado seis tantos entre faltas directas y penaltis e Íker Alegre uno de libre directo, el cuadro lerezano no materializaba un tanto de acción de pizarra desde el encuentro contra la Ponferradina. Hace justo una vuelta, Mario Barco remachó a la red un centro de Bonilla que suponía el 2-0 en Pasarón contra el equipo berciano



Aspecto fructífero



Pese a que el cuadro granate llevaba tiempo sin explotar esta faceta, lo cierto es que las jugadas a balón parado están siendo fructíferas este curso. Más allá de los cuatro penaltis y las dos libres directos anotados, el Pontevedra ha sido capaz de anotar siete dianas con el saque de esquina o la falta indirecta como origen.



Barco, ante la Ponfe, y el propio Bruno, contra el Tudelano, anotaron tras servicios de falta. Mientras, Barco (Mutilvera), Dani Portela (Izarra), Jacobo Trigo (Lealtad y Valladolid B) y Abel (Tudelano) marcaron en jugadas de córner. Por tanto, el Pontevedra ha anotado este curso siete de sus 41 en acciones de estrategia.



Mientras, en el balance defensivo, la escuadra pontevedresa tiene buenas estadísticas. Edu Sousa ha encajado cuatro tantos en jugadas ensayadas. El último fue el pasado domingo, ante el Tudelano.



Los otros tres también llegaron en Pasarón. Todos tras córner, aunque un par de ellos fueron tras varios rechaces. Ángel, del Guijuelo, marcó de volea tras un despeje del guardameta. Carlos Álvarez también anotó al primer toque tras una jugada embarullada. Mientras, Baleato, del Somozas, fue el único que ha logrado batir al Pontevedra en un remate directo tras un centro desde la esquina que remató solo en el segundo palo.