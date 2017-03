Johnny Medina renueva con el Teucro por un año

La SD Teucro ha cerrado un acuerdo con el pivote brasileño Johnny Medina para que siga vistiendo la camiseta de la SD Teucro durante la próxima temporada.

El jugador azul, que llegó el pasado verano a Pontevedra, ha cuajado una temporada sensacional, convirtiéndose en un pilar defensivo desde el primer partido y aunque actualmente está lesionado, esto no ha sido un motivo para que no se le renovase el contrato de cara a la próxima campaña.

"Creo que esta renovación es un acto de justicia. Se la ha ganado a pulso por su magnífico trabajo diario, por su extraordinario rendimiento sobre la pista y también por todo lo que aporta fuera de ella. La continuidad de Johnny Medina es una gran noticia para la SD Teucro." Así valora Quique Domínguez la prolongación del contrato del pivote brasileño. Por su parte, Johnny Medina, que todavía se encuentra a la espera de ser operado, también se muestra muy contento con la noticia. "Estoy muy contento con la renovación del contrato. Por culpa de la lesión no es un momento fácil para mi por eso he de agradecer el apoyo que me está dando el club en estos momentos."