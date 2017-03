Un ascenso antes de Semana Santa

Una jornada más, los resultados le fueron favorables a la Sociedad Deportiva Teucro. La gran dinámica del equipo azul, que acumula 22 partidos sin conocer la derrota (20 victorias y dos empates), unidos a los lógicos tropiezos de los rivales, hacen que la posibilidad de ascenso matemático se vea cada vez más cerca.



Los seis puntos de ventaja que actualmente el cuadro teucrista mantiene con Palma del Río (también con el Barcelona B), segundo clasificado, le permiten soñar con amarrar el salto de categoría incluso antes de Semana Santa.



El Teucro podría asegurarse su presencia en Asobal el curso que viene en las dos próximas semanas. El conjunto dirigido por Quique Domínguez se mide este sábado al Alarcos Ciudad Real a partir de las 20:30 horas en el Pabellón Municipal de los Deportes. Un encuentro para el que el club ha preparado un abono de "Ilusionina", con el que espera llamar a más gente para que acuda al tramo final de la liga por 10 euros en total.



Si los locales vencen, podrían colocarse a una sola victoria del ascenso matemático. Y esta primera opción llegará en Alcobendas. Pese a que la cancha es complicada y el rival se juega su presencia en los play off de ascenso,un nuevo triunfo podría hacer que el Teucro cantase el alirón con tres fechas de antelación. Para ello, Palma del Río tendría que dejar de vencer ante el Barcelona B, la próxima semana, o bien en su visita a Zamora. El cuadro cordobés sabe que debe lograr los dos puntos en ambos partidos para retrasar la celebración del Teucro al menos hasta el 22 de abril, tras la vuelta de vacaciones de Semana Santa.



De todos modos, si antes del parón ambos equipos lograsen el mismo número de puntos, el Teucro no necesitaría sumar más que un empate a mayores o incluso perder todos los partidos con tal de no caer por más de cinco goles en el duelo directo ante Palma, en la antepenúltima fecha.