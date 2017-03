Cervecería Atalaya mete una docena

La vigésimo quinta jornada de la liga Asfusa en Pontevedra no tuvo mayores consecuencias para los favoritos de ambas categorías.



En Primera división el Play As Kovas es un poco más líder y acumula ya 17 puntos de ventaja en el primer peldaño de la clasificación luego de su victoria ante Pub Extravaganza y el tropiezo de Imelfa ante La Taberna de Lucho. En esta misma división se vio la goleada de la semana en el 1-12 que Cervecería Atalaya le endosó a Emboscada.



Mientras tanto, en Segunda, los dos equipos mejor colocados para el ascenso Córner y La Quinta siguen con paso firme con sendas goleadas con claridad que les acercan todavía más al objetivo.



Primera División



Jornada 25: Víctor Moledo Peluquero FS - La Barata (4-0). Casa Angelita-Axis Fisioterapia (0-3). Play As Kovas-Pub Extravaganza (5-2). Emboscada-Cervecería Atalaya (1-12). Imelfa-La Taberna de Lucho (1-2). Reformas Rey Pontedeporte-Bar Don Sancho (3-7). Sunset Boulevard-Reparaexpress (8-7). Bocatería Orange- La Estafeta (2-1).



Clasificación: Play As Kovas (67). Imelfa (50). Bocatería Orange (48). A Taberna de Lucho (44). Víctor Moledo Peluquero (43). Bar Don Sancho (41). La Barata (40). Cervecería Atalaya (33), Reformas Rey Pontedeporte (33), Reparaexpress (33). Axis Fisioterapia (32). Sunset Boulevard (27). Casa Angelita (26), Emboscada (26). Pub Extravanza (23). La Estafeta (18).



Segunda División



Jornada 25. Córner Futsal-Pongranit (8-0). Bar Pasaje-Just Drive It (5-6). Sar Arcade-La Nasa (3-4). Mudanzas Cresponte-Reserpón (4-4). Refagal Combarro-Euroburguer (2-3). Psicotécnico San Sebastián-La Quinta (1-9). Gasóleos PTV-Óptica Martínez (2-3). JJ Autónomos descansó en esta jornada.



Clasificación: La Quinta (66). Córner Futsal (57). Just Drive It (49). Mudanzas Cresponte (44). Reserpón (43). Refagal Combarro (41). Euroburguer (35). La Nasa (28). JJ Autónomos (27). Psicotécnico San Sebastián (25). Bar Pasaje (23), Óptica Martínez (23). Gasóleos PTV (22). Sat Arcade (20). Ponganit (1).