Tras 25 años Pazos deja la presidencia de veteranos

José Luis Pazos Rial, más conocido como Pazos, abandona el cargo como presidente de la Asociación Cultural de Futbolistas Veteranos de Pontevedra. A sus 72 años y con 25 años al cargo de esta organización, el dirigente ha tomado la decisión de echarse a un lado y dejar paso a nuevas generaciones que lleguen con fuerza, ánimo y nuevas tecnologías.



Así lo ha anunciado el alto cargo en una carta de despedida en la comunicó que el próximo 15 de mayo no se presentará a la reelección para presidente un año más.



Los motivos, además de los de querer poner fin a una etapa y dar paso a sabia nueva, no son otros que los problemas que se ha encontrado para formar la liga en esta campaña. " Me voy porque lo de esta temporada 2016-17 no se lo recomiendo a nadie" dijo el dirigente en su carta de despedida.



Esta problemática a la que se refiere Pazos no es otra que la que ha afectado a tantas y tantas ligas de aficionados en Galicia debido a la obligación por parte de la Xunta de que todos los jugadores tuvieran un seguro con el que afrontar los partidos. La asociación de veteranos de Pontevedra se encontró con muchos problemas para encontrar a una compañía que quisiera asegurar a una liga de veteranos con unas buenas condiciones y sin ser excesivamente cara.



Por si esto fuera poco, Pazos tuvo que hacer frente también este verano a la puesta en marcha por parte de la Federación Galega de fútbol de una liga veterana paralela por lo que no fueron pocas las reuniones con los delegados para convencerles de que no se cambiasen de liga. Aun así el número de equipos descendió de un año para otro de 130 a 76 debido a estos problema.



En los 25 años de Pazos en el cargo, la Asociación se consolidó y multiplicó notablemente el número de equipos, se legalizó en la Xunta y entró a pertenecer en la Federación de Asociaciones de veteranos de Galicia, la cual presidió durante 4 años.



Actualmente son tres los candidatos que se postulan a relevar al eterno dirigente en la presidencia y el próximo 15 de mayo los delegados de los 72 clubes deberán elegir a su nueva cabeza visible.