"Espero marcar alguno más; ahora viene lo bonito"

El autor del primer gol frente al Tudelano, Abel, señaló que "vine a este equipo a aportar, a marcar goles" y tras recordar que suele anotar entre cuatro y cinco goles por temporada, indicó que "llevo cuatro y espero marcar alguno más para ayudar y para ganar estos partidos importantes porque ahora viene lo bonito". Al analizar el segundo gol señaló que "nada más empatar fuimos a buscar el balón rápido y yo ni no lo celebré, fui a sacar de centro para conseguir el segundo porque el empate no nos valía, teníamos cuatro finales en casa que sabemos que son muy importantes y lo importante es que no nos venimos abajo; el equipo siempre trabaja, lucha, vamos todos a una y por eso nos llevamos el partido".



Abel explica que el equipo estaba advertido sobre las cualidades del rival. "Tiene jugadores muy experimentados, que han jugado en categorías superiores y hace un fútbol de contacto", y admitió que "en la primera parte no estuvimos finos pero al final, si no fue por buen fútbol fue por coraje, por casta, por valentía, que eso también suma".