"Cuando un equipo gana así, es de otra pasta"

"Estamos cerca de hacer algo que al principio no estaba marcado como un objetivo", dice eufórico Edu. El portero del Pontevedra analizó el partido de ayer frente al Tudelano asegurando que "cuando un equipo gana así, en los dos últimos minutos, quiere decir que está hecho de otra pasta".



"Fueron cinco minutos apoteósicos, que sientan fenomenal, pero debemos ser críticos y corregir cosas porque aún quedan siete jornadas y de momento si la historia acaba así quedan dos partidos más mínimo y hay que corregir, saber porqué la primera parte fue así, porqué estuvimos atascados y no supimos hacerle daño al Tudelano en los primeros 45 minutos", admite el cancerbero.



Edu explicó que "pasaron cosas en dos minutos que no pasaron en 93 y aún tenemos que enfriarnos bastante y para eso están los entrenamientos de los lunes, para recuperar a la gente, que el míster nos de su opinión y corregir las cosas que hemos hecho mal", analiza. En todo caso "hoy me voy contento y tranquilo", concluye el guardameta.