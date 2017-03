Duro correctivo del Guardés a un desconocido Campo Lameiro

Al Campo Lameiro se le atragantó la visita a A Guarda y salió goleado de un partido en el que no pudo ofrecer su versión goleadora actual para acabar a cero en su cuenta de ataque por primera vez desde hace nueve jornadas, precisamente en su última derrota.



Los verdes ya perdían por dos goles al descanso merced a las dianas locales conseguidas por Iglesias y Santiago Castro. En la segunda mitad las cosas se pusieron más sencillas para los visitantes cuando el colegiado expulsó a un jugador del Guardés, pero el Campo Lameiro tampoco supo aprovechar esta ventaja y lejos de acortar distancias terminó encajando un tercer tanto que sentenció el encuentro.



Pese a esta derrota los verdes siguen estando en puestos de ascenso siendo los mejor colocados del triple empate con el Beluso y el Amanecer.



Mos-Pontevedra B 0-0



Empate a nada en Mos entre el equipo local y el Pontevedra B, que no le sirve a ninguno para distanciarse de la zona caliente y coger algo de impulso en la clasificación. El resultado deja al filial granate quinto por la cola y empatado con el San Esteban, que ocupa una posición menos, cuando restan seis jornadas para acabar la liga.



Amanecer-Cuntis 3-0



Pudo más la sed de ascenso en San Vicente do Mar que la ansiedad de no perder la categoría a las primeras de cambio y el Amanecer conquistó los tres puntos ayer ante el Cuntis por un contundente 3-0. Los locales se adelantaron en la primera parte con un gol en propia puerta de Portela y sentenciaron en el último cuarto de hora con los dos tantos definitivos. El Cuntis sigue anclado en una última plaza que parece que ya no van a abandonar.