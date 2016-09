Óscar Graña: ´Hemos hecho historia en el piragüismo nacional´

Óscar Graña ganó el domingo su undécima medalla en un Mundial de Piragüismo Maratón. A sus 39 años, a punto de llegar a la cifra redonda, todavía encuentra fuerzas para mantener el estricto régimen de entrenamientos que le permite estar entre los mejores del planeta. "Viejo", le dicen sus rivales con buen tono y él sonríe orgulloso, porque sabe que, contradiciendo las leyes de la lógica, se ha convertido en historia mientras aún es presente de su deporte.

En sus ratos fuera de la piragua, cuando no está ganando medallas, Óscar Graña incluso rescata a mujeres que han caído en el Río Lérez. Lo hizo el verano pasado, mientras entrenaba, y también fue noticia por ello. A pesar de engordar con esto su condición de leyenda, este Policía Nacional, que comenzó a remar a los 13 años, asegura que no es su intención dejar por inactivos al resto de seres humanos del mundo. Él solo entrena y gana con la naturalidad de lo cotidiano, aunque aún conservan la ilusión. Él y su inseparable compañero en C2 Ramón Ferro.

- Teniendo en cuenta que trabaja ¿de dónde saca el tiempo para entrenar al nivel que exige el deporte de élite?

- Tengo un turno de trabajo un poco diferente al del resto de compañeros, lo que me permite entrenar mañana y tarde, programar las sesiones para entrenar los sábados y domingos a media tarde? Así que hay que sacar el tiempo de los ratos que no trabajo, gracias al horario que tengo y a la tutorización de la agrupación deportiva del Cuerpo Nacional de Policía que me permiten compatibilizar ambas cosas.

- ¿Qué piensa cuando la prensa habla de usted en términos de leyenda o historia del piragüismo? ¿Se siente una leyenda?

- Suena bien, la verdad. Hoy he visto en la prensa local que pone "hito". Lo cierto es que Ferro y yo somos un hito. En España, en la larga distancia, somos la única pareja que lleva tantos años juntos y tantas medallas. No hay ninguna otra pareja en canoa que lleve tantas medallas y, a este paso, no la va a haber, porque 11 años son muchos años con la misma pareja. Tienen que darse muchas circunstancias y que salga todo bien. Hay regatas que no han salido bien, pero es verdad que hemos hecho historia en el piragüismo nacional y quedará para siempre.

- Tenía 27 años cuando ganó su primera medalla ¿le cogió un poco por sorpresa?

- Sí, totalmente. Habíamos competido a nivel nacional y entonces el nivel nacional no era muy bueno en comparación con el internacional. Llegamos a la primera regata y salimos muy bien. A los 15 minutos de la prueba nos habíamos escapado y nos asustó, porque íbamos nosotros y los campeones del mundo. Estábamos dudando de si estábamos haciendo algo mal, de si estábamos yendo más rápido de lo que teníamos que ir. Son regatas de dos horas y si con la emoción no dosificas bien, igual al final lo pagas.