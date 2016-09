Edu Sousa: "Este Pontevedra tiene muchas cosas que decir esta temporada"

Luchador incansable, Edu Sousa llegó al filial granate después de que se consumiera su etapa en las categorías inferiores del Deportivo de la Coruña. Desde allí gestó su ascenso al primer equipo de un modo silencioso pero eficaz. Un tiempo después se había asentado en la portería, la competencia se renovaba y él permanecía en su puesto. Hoy lleva más de 100 partidos con el Pontevedra. Así son sus ídolos, dice, porteros como Valdés o Sergio, del Celta. Tipos que tuvieron que pelear cada centímetro de su gloria antes de alcanzarla. Una concepción muy épica. Quizá, por eso, se confiesa cinéfilo.

Edu Sousa conversa con una serenidad impropia de un futbolista de 25 años. En su cabeza los conceptos del deporte parecen encajados con orden y riqueza de matices. Posee vocación pedagógica que, explica, le puede hacer profesor cuando deje de atajar balones. Ahora solo quiere pensar en la portería y en trabajar para seguir siendo una de las figuras más fiables de su equipo.

- Dicen de usted que habla bien.

- Bueno, no sé si esa es la percepción que tiene la gente cuando me hace una entrevista o charlamos, pero siempre que sea un halago, bienvenido sea. Agradezco a las personas que lo hacen que digan esas cosas de uno.

- Puede que sea porque usted dice cosas ¿No tiene la sensación de que en el fútbol está todo un poco encorsetado? Quizá porque nosotros, los periodistas, le damos demasiada importancia a todo y eso les hace ser demasiado precavidos.

- Sí, evidentemente en este mundo, el del fútbol, y supongo que en otros deportes, a la hora de hablar con un periodista hay como un guión y parece que siempre se dice lo mismo o que todas las palabras que utiliza el entrevistado acaban en el mismo lugar. Hay códigos, claro, en todos los equipos, pero creo que eso no está reñido con poder ser sincero utilizando un léxico adecuado.

- Tres partidos: un empate, una victoria y una derrota ¿Cuál de esos tres se parece más a la medida real del Pontevedra?

- Cuando empieza una temporada los resultados son importantes, valen tres puntos, y desde el principio se quiere ganar. Lo que pasa es que ahora es el inicio, estamos todavía carburando y yo creo que este Pontevedra tiene muchas cosas que decir, que hay mucho margen de mejora, mucho por progresar. Nosotros somos ambiciosos, queremos más, tenemos mucha ilusión en esta temporada y creo que eso nos va a llevar a hacer grandes cosas, una temporada bonita. Pero hay que trabajar todos los días para eso.

- ¿Este equipo es mejor que el del año pasado?

- Es una pregunta que aún no tiene respuesta. El equipo del año pasado jugó una temporada completa, con partidos de liga y copa. Ahora podemos coger boli y papel y sacar unas conclusiones exactas de lo que hizo ese equipo. De lo que ha hecho este equipo todavía no podemos decir lo mismo. No tenemos datos. Quiero decir que el equipo del año pasado tenía buenos mimbres y este igual. Hay jugadores con potencial, calidad, ilusión, pero sería injusto para los compañeros sacar la conclusión antes de tiempo.

- ¿Teme que se les pueda exigir demasiado?

- No, lo cierto es que no. Nos apartamos bastante de los que dice la gente o la prensa, sin que eso sea un menosprecio, que no se me malinterprete, no nos resbala. Lo que pasa es que sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y lo que nos debe ocupar la mente. Trabajar, entrenar y prepararnos para el partido. Sabemos que la ilusión de la gente y la prensa es tremenda, pero nosotros tenemos los pies en el suelo y sabemos que es muy difícil hacer una buena temporada con objetivos grandes. Cometeríamos un error si pensáramos en eso, en la presión que nos puedan meter, no sería el camino acertado

- Lloves, Company, Canedo? Parece que a usted siempre le buscan buenos competidores, pero siempre les acaba ganando.

- Eso es importante, nos hace mejorar a todos. La primera competencia que tiene que tener un deportista es uno mismo. Luego los compañeros que viene te ponen las cosas difíciles porque quieren lo mismo que tú, jugar. Entonces tienes que luchar y pelear a diario. Esa es mi filosofía.

- Alguien dijo que el portero no es un futbolista, es algo diferente. Viste distinto, coge la pelota con las manos, está solo? Y no se puede permitir fallar.

- Si hacemos una comparación aparecen ciertas diferencias, como dices, pero somos un jugador más. Es cierto que nuestra personalidad puede ser algo diferente, podemos tener la mente más fría, estar más tranquilos a la hora de jugar, no estar tan acompañados. Eso, a lo mejor, nos hace ser un poco diferentes en cuanto a carácter. No obstante, yo me metería en la familia del futbolista.