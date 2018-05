Fernando Currás: "No tenemos tiempo ni de alegrarnos"

"Ha sido estresante", aseguraba en caliente el entrenador de la UD Ourense en su análisis sobre la victoria en Baiona. "Esto es fútbol, cada uno juega con sus armas, pero la verdad es que hay que felicitar a los jugadores por el nivel de concentración que han tenido. Aquí se iguala todo muchísimo y creo que demostramos ser mejores que ellos también en esa faceta. No creo que quede ninguna de la predisposición de los jugadores a sufrir y a pelear por el objetivo. En cualquier situación daba la sensación de que podía pasar algo y, aunque tuvimos ocasiones para tener una tarde más tranquila, no dimos sentenciado antes", agregó Currás. El técnico elogió en ese punto el esfuerzo del delantero Hugo: "Pero parece que el gol no va con él, pero el trabajo que está haciendo es digno de elogiar, como el de todos, pero no es sencillo facilitar tanto a los compañeros, bregar tanto y un delantero vive del gol. Seguro que llegará en otro momento".

Fernando Currás asume que el sufrimiento durará hasta el último domingo de liga: "Esto va a ser así hasta el final. Llevamos una racha de puntos espectacular, pero no tenemos tiempo ni de alegrarnos. Primero a por la Copa el jueves y ya está. Es nuestra línea de trabajo, hacer las cosas bien y competir hasta el final como creo que estamos haciendo. Esto es fútbol, los demás también compiten y la competencia arriba está siendo brutal. Nosotros estamos a la altura y tenemos que seguir estándolo hasta el final porque la gente que tenemos detrás bien merece eso y más. No nos vamos a quedar cortos".