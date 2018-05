El Ourense Envialia trunca su racha al verse sorprendido por el Penya Esplugues

El Ourense Envialia cortó una racha de cinco jornadas en positivo ante un Penya Esplugues catalán que apuraba sus opciones de entrar en la Copa de España como séptimo. No se puede decir que fuese un primer tiempo primoroso. Existió igualdad en el juego, no estando acertadas las locales de cara a puerta. Las defensas siempre consiguieron imponerse, por lo que se generaron pocas llegadas. En una jugada de estrategia las visitantes consiguen adelantarse. Si bien las de José Carlos Martín, Chipi, intentaron igualar el marcador, no estuvieron afortunadas.

El gol encajado, en una rápida transición, al poco de comenzar el segundo tiempo, descentró al Envialia, que mejoraró en su juego buscando llegar a la portería defendida por Estela. La pena máxima trasformada por Sara Moreno parecía, por el juego que estaban desarrollando, que podía dar pie a la reacción, pero defensivamente el conjunto catalán casi fue invulnerable. En el último minuto y medio, jugando de cinco, Chiki pierde en ataque ante la presión de Berta, que se marcha por la derecha y pone el 1-3. Al poco de sacar de centro, Luci, sin apenas ángulo, pone el resultado definitivo. Chiki o Marta, con un remate al palo, no pudieron materializar la igualada que hubiera hecho justicia al esfuerzo.

Por su parte, el Cidade das Burgas perdió por 7-0 en su visita al líder Futsi Atlético Navalcarnero.