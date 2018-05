El Barbadás regresa a la Preferente Autonómica

Las cosas no han salido bien para el Barbadás que a falta de la última jornada el domingo en el campo de Os Carrís el equipo que preside José Manuel Fernández, después de seis temporadas en la Tercera División, regresa de nuevo para la temporada que viene para jugar en la Preferente Autonómica.

El presidente azulón no quere adelantar nada hasta que se celebre el último partido y después es cuando dará a conocer si sigue o le deja paso a gente que le pueda interesar el club, pero creo que al final va a seguir en el caro el fundador del club que intentará recuperar la categoría para la próxima temporada.

Lo tiene muy claro. " Es cierto que en esta temporada no hemos acertado con los fichajes y algunos jugadores como Marcelo por una lesión no ha podido jugar ni un minuto en la competición que finaliza, pues no se pudo recuperar, ahora habrá que pensar lo que vamos hacer la próxima campaña".

El Arenteiro, se juega su futuro el próximo domingo ante el Cultural Areas, un equipo que se encuentra a cinco puntos del equipo de la villa del Orcellón, pero el equipo de Manel Vázquez tiene que estar pendiente de los posibles arrastres y tendrá que salir a ganar el partido para tener más tranquilidad.

Los dos equipos que no han pasado apuros en el transcurso de la liga han sido los equipos del Centro de Deportes Barco y el Ourense Club de Fútbol, los dos equipos en la séptima y octava posición en la tabla. Los de Javi Rey estuvieron durante muchas jornadas en las plazas de promoción de acenso, pero las lesiones le pasaron factura y los de la capital completaron una buena liga.