Una semifinal entre dos finales

La Unión Deportiva Ourense quedó emparejada con el Maside en las semifinales de la Copa Diputación para equipos de Preferente y Primera Autonómica. En el otro cruce se enfrentarán el Allariz y el Velle, con el primer partido en O Seixo. La ida se disputará el jueves 17 de mayo, festivo de las Letras Galegas, y la vuelta quedó fijada para el 3 de junio, con las competiciones ligueras ya concluidas.

Como es tradicional, la ida de la semifinal interferirá, en el caso de los unionistas, en su pelea por el ascenso a Tercera División. Los de Fernando Currás recibirán en O Couto al Maside después de visitar al Erizana, un equipo que amenazado por los arrastres de Tercera está apurando sus opciones de permanencia, y tres días después recibirán en el mismo escenario al Sanxenxo, en la penúltima jornada.

La directiva unionista celebró ayer la habitual reunión de los lunes para analizar un desplazamiento organizado de aficionados el próximo domingo a Baiona. Con los precedentes de esta temporada y el aliciente del ascenso en juego, se calcula un desplazamiento masivo a un partido que, al cierre de esta edición, no tenía escenario oficial. Todo apunta a que se jugará en el sintético de Aral, que apenas dispone de grada, en detrimento de la opción del Val Martín, de césped natural y una infraestructura más adecuada para dar cabida a los seguidores que se desplazarán desde la ciudad de As Burgas.

La antepenúltima jornada de liga depara otros dos duelos que pueden resultar determinantes en la resolución de la pelea por el ascenso. El segundo clasificado, el Porriño, visita a un Moaña que prácticamente se ha quedado sin opciones matemáticas de llegar al segundo puesto. Por su parte, el tercero, el Atios, repite en casa ante un Estradense que quema su último cartucho, informa Lois Docampo.

Los de A Estrada han caído a la cuarta posición, pero si ganan en tierras porriñesas podrían recuperar la tercera y reactivar sus aspiraciones. Su entrenador, Alberto Mariano, se aferra a esa posibilidad y al duro partido que sobre el papel tiene el Porriño en Moaña. "Cada vez tenemos menos opciones pero seguimos teniendo. Lo importante es levantar el ánimo e ir a Atios a ganar. Este escudo no se mancha. Seguiremos peleando hasta el final. Tenemos que pensar que si ganamos al Atios nos pondremos terceros", manifestó el entrenador. "Por ilusión y trabajo no va a ser", afirmó en el mismo sentido. Mariano reconoció que los últimos resultados han sido un duro golpe para un equipo tan joven, pero considera que el fútbol no está siendo "justo" con el Estradense. "Nuestro trabajo esta semana será levantarnos mentalmente. El final de temporada no puede empañar el gran trabajo que han hecho", afirmó.