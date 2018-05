Cinco victorias y dos derrotas en el balance copero del San Martiño

Una vez concluidas todas las competiciones de liga, los equipos del Club Voleibol San Martiño se han metido de lleno en las fases de clasificación para la Copa Diputación. En la jornada de pasado fin de semana jugaron un total de siete partidos, perdiendo solo dos y luchando por clasificar a sus equipos. Poco a poco se irá avanzando para saber qué equipos se meten en las rondas de semifinales y finales del torneo copero que se disputarán el día 26 de mayo.

El equipo infantil del Dompa IES de Allariz tuvo tres encuentros contra los equipos infantiles del Club Voleibol Ourense, consiguiendo dos victorias y una derrota.

Por su parte, el equipo del Dompa IES As Lagoas juvenil que militó en Tercera Autonómica y estuvo a punto de ascender, en el primero de su encuentros se enfrentó al equipo CV Ourense juvenil de Primera, contra el que salió a dar su mejor versión de juego con algunos errores. Poco a poco fue mejorando e imponiéndose en el primer set ganándolo el primero. En el segundo el IES As Lagoas tuvo un gran bache y en el tercero, tras intercambios de ataques y puntos largos, se volvió a imponer para llevarse el partido. En el segundo partido, el CV Burgas de Segunda, el Dompa IES As Lagoas impuso su ritmo de principio a fin y ganó por 2-0, dando la sorpresa ante equipos de divisiones mayores.

El equipo cadete de Segunda División del DompaVolei tuvo también dos encuentros en esta fase de Copa contra los dos cadetes del equipo CV Ourense, ganando los dos por 2-1. Clasificación: 1º. Dompavolei. 2º. CVO. 3º. CVO B; 4.º Dompa Allariz; 5º. Dompa IES Lagoas.