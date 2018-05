El Atlético se suma al interés por Aspas

El interés de grandes equipos de LaLiga por reforzar su plantilla con Iago Aspas la próxima temporada ha disparado la incertidumbre sobre la continuidad en el Celta del goleador moañés. La posibilidad de que la estrella celeste abandone de nuevo el club este verano para firmar por un equipo con máximas aspiraciones está claramente sobre la mesa, especialmente si se considera que el delantero, que en agosto cumplirá 31 años, podría ver triplicado su actual salario.

Al interés del Valencia, se ha sumado también el del Atlético de Madrid, que piensa en Iago Aspas para cubrir la previsible marcha del francés Antoine Griezmann al FC Barcelona.

El club colchonero ha tanteado la situación del moañés y en la dirección deportiva del conjunto colchonero su nombre está en la lista de refuerzos que maneja el Cholo Simeone para reforzar al equipo. Mientras tanto, el Celta vive con cierta tranquilidad la situación porque tienen claro que Aspas no va a mover un pie del Celta a menos que algún equipo pague los 40 millones estipulados en la cláusula de rescisión de su contrato.

Aunque tanto el Valencia como sobre todo el Atlético de Madrid cuentan con capacidad económica para abordar el pago de la cláusula de Aspas, en el Celta se muestran "tranquilos". No hay rebaja posible en el precio ni margen alguno para la negociación. La venta de Aspas requeriría el pago íntegro de la cláusula, lo que necesariamente implica también que el jugador esté dispuesto a cambiar de aires. S no se dan estas dos condiciones no va a perder ni un minuto en negociar.

Pese al creciente interés de grandes equipos por Aspas, el Celta no se plantea ahora mismo revisar al alza su contrato.Hace poco más de año, el Celta ampliaba el contrato del delantero por dos años, hasta junio de 2022. El nuevo acuerdo incluía una mejora salarial y una modificación al alza de la cláusula de rescisión, que pasaba de 25 a 40 millones de euros. El moañés marca desde entonces el tope salarial de la plantilla.

Tras esta última revisión, el Celta pensaba que tenía a Aspas blindado hasta los 35 años, prácticamente de por vida, pero la formidable campaña firmada por el moañés (20 goles y reedición del Trofeo Zarra) y su próxima participación con la selección española en el Mundial de Rusia han disparado insospechadamente su cotización. Puede que 40 millones no basten ahora para retenerlo.

La cuestión ahora es si el Atlético de Madrid o el Valencia están dispuestos a pagar 40 millones por un futbolista que la próxima temporada rebasará la treintena. Si se cumple esta premisa, la pelota estará en el tejado del jugador.

Fuentes del entorno de Aspas indicaron a este diario que el jugador está ahora mismo centrado en concluir la temporada con el Celta y, sobre todo, en cumplir el sueño de jugar un Mundial con la selección española. Las mismas fuentes no creen que no se vaya a producir ningún movimiento significativo con Aspas hasta la conclusión del campeonato del mundo que se va a jugar en Rusia y en el que grupo que dirige Julen Lopetegui parte con altas expectativas. Tras el Mundial los acontecimientos pueden precipitarse en uno u otro sentido.