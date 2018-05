Fernando Currás: "No era el partido más fácil para los futbolistas"

El técnico de la UD Ourense reconoció tras el partido que su equipo no había ofrecido la mejor versión, lo que les abocó al sufrimiento. "Estuvimos imprecisos, espesos, no sé si por el rival, que es buen equipo, por el día de calor o por lo que nos jugábamos. Había muchos condicionantes que no dejaron que fuera un partido fluido. Sabíamos que íbamos a sufrir y, con la expulsión, que en teoría te beneficia, ellos apenas atacaban y todavía nos entró un poco más esa sensación de obligación de marcar pronto. Tuvimos situaciones para marcar, pero no lo hicimos, aunque al final gracias a Dios nos pusimos por delante y, como siempre, cuando tienes una distancia mínima, sufres. De hecho en la última jugada acabamos salvando debajo de los palos", indicó Fernando Currás.

El entrenador unionista se queda con que al final del mal trago pudieron celebrar la victoria: "Entiendo que no era un partido fácil para los futbolistas y lo sacamos. Ahora toca disfrutarlo y a por la siguiente. No tenemos mucho tiempo para pesar en la trayectoria ni en lo que ha sido este partido. Hay que recuperar bien, a ver cómo están Corzo y Vieytes, porque la gente empieza a acusar la fatiga, y espero que no sea nada y que estemos todos disponibles. A por otra batalla en Baiona, con el Erizana, a seguir mirando para nosotros y para nuestro trabajo".

Currás sigue rehuyendo las cábalas del ascenso para centrar la atención en el compromiso inmediato, ante un Erizana que pelea por evitar tanto el descenso directo como al que le condenan ahora mismo los arrastres del Villalonga y Barbadás desde Tercera. "Quedan tres partidos, los resultados de los otros te pueden ayudar, pero siempre que tú ganes. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y la exigencia de la competición se ve que es brutal, porque los puntos que estamos haciendo todos, y la igualdad que hay, es exagerada. Nosotros estamos ahí. Hay que seguir en la línea de prudencia, de trabajar y de respetar la competición porque hay que valorar la exigencia que tenemos los equipos de arriba. Todo el mundo se está jugando algo y trataremos de simplificar todo para liberarnos de pensamientos ajenos. A recuperar bien y a Baiona. Hay que estar frescos y limpios de mente, porque lo que tenemos que afrontar ahora mismo es de dificultad alta, y tenemos que estar preparados".