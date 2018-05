Bronce nacional para Ezquerro y Barbado, del Athlos, en Oviedo

Siete deportistas del club Athlos de Ourense participaron en el campeonato de España sub 11 y absoluto de bádminton celebrado en Oviedo. Entre los mayores, Miguel Barbado se llevó el bronce individual, completando una gran temporada en la que además fue campeón gallego absoluto y subcampeón de España sub19. Por su parte, Sara Ezquerro también obtuvo el bronce en dobles junto con Laura Valverde, del CB As Neves. La lesión de su compañera en la semifinal le impidió terminar el partido y obtar a más. En su palmarés queda además el subcampeonato gallego tanto individual como en dobles. Los sub 11 Mariña González, Manuel López, Noa Martínez, Gael Rodríguez y Elena Prada compitieron bien y disfrutaron.