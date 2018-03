"Me gustaría seguir por sexta temporada"

García de Vitoria no quiere hablar de momento de su posible renovación en el Club Ourense Baloncesto, pero no oculta que se encuentra muy gusto en la ciudad y con el trato recibido desde su llegada.

- En estos momentos no quiere hablar de otra cosa que no sea el aspecto deportivo, pero ¿no habría que ir hablando con la directiva para analizar las opciones de continuar un año más en el Paco Paz?

- Lo importante en este momento es pensar en el equipo y no desviarnos de lo principal, que es el objetivo de la permanencia en la LEB Oro. Es cierto que me gustaría seguir en Ourense, pero eso sería cosa de sentarnos y hablarlo. De momento creo que tengo que estar contento, pues conseguimos un ascenso a ACB, aunque no se pudo llevar a cabo. Con uno de los presupuestos más bajos, creo que hemos cumplido, pero eso ya lo sabía cuando decidí quedarme aquí. Acepté la oferta de los jefes del club para seguir con el proyecto que habíamos iniciado y no me arrepiento.

- Mirando el calendario de los nueve partidos que restan, incluso se podría soñar por pelear por la novena plaza que da derecho a jugar los play offs de ascenso a la ACB. ¿Ve factible conseguirlo?

- Tenemos ahora mismo un calendario muy complicado, porque vamos a jugar contra equipos de la parte de arriba como el Melilla, Palencia, Manresa y también contra rivales directos. Lo primero que tenemos que hacer es certificar la permanencia lo más pronto posible y después, si podemos pelear por la novena plaza, sería un premio para todos. De momento vamos a seguir trabajando todos los días como lo venimos haciendo. Lo peor ya pasó, que era salir del descenso, y fue a base de mucho trabajo y gracias a todos los que nos han apoyado en los momentos malos y que siempre han valorado nuestro trabajo. Una afición que tuvo que sufrir en la primera vuelta, pero que siempre contamos con su respaldo. Ha sido lo que nos ha servido para estar donde estamos ahora a falta de nueve partidos para que finalice la fase regular. Hemos sufrido mucho y hemos pasado noches sin dormir para tratar de enderezar el rumbo del equipo, pero creo que al final de la liga vamos a tener nuestra recompensa y esto me llena de alegría, pues me considero un ourensano más.