Fernando Currás: "Teníamos una carga extra y costó meter ese gol"

El entrenador de la UD Ourense se mostraba aliviado por el desenlace, aunque ajustado, del encuentro. "Era un partido que afrontábamos con una carga extra debido a la situación. Entonces intentamos ser nosotros mismos el máximo tiempo posible y nos costó mucho meter ese gol que, al final, tanto ayuda a los rivales a estar metidos en el partido", indicó Fernando Currás. El técnico reconoció que la tardanza del gol complicó mucho el asalto a los tres puntos: "Al final tenía la preocupación de que nos pudiera la ansiedad, que no se materializara ese dominio en el juego, que tampoco fue exagerado en ocasiones, pero teníamos el partido controlado. Estamos en esa fase en la que la confianza la tenemos que ganar nosotros, no nos la va a dar nadie".

Tras los últimos malos tragos ligueros, Fernando Currás se alegró por sus futbolistas: "Satisfecho porque perseguíamos cortar esa racha de no ganar o de todo lo que quisiéramos y ya está. Hay que felicitar a los futbolistas porque son los primeros que no lo pasan bien, que lo tenga la gente claro, pero por supuesto no bajamos a bajar los brazos. Lo decíamos después de perder y ahora más. Ahora hay que pensar en recuperar y en matizar cosas futbolísticas que nos tienen que hacer mejorar. Lo que pasa es que, al final, todo queda en un segundo plano con la alegría y la confianza que dan las victorias. No hay otra cosa". El técnico de la UD Ourense pide para los próximos compromisos que el equipo mantenga alto el listón de intensidad para seguir aferrados a las matemáticas: "Tenemos que ir al siguiente partido con el objetivo de seguir alimentándonos, con el juego, intentando mejorar todo lo que podamos, y sobre todo no bajarnos ya de esa exigencia que nos va a marcar la competición hasta el final".