Una reacción tardía que salva un punto

El Ourense Envialia pagó el exceso de confianza ante el Majadahonda, que se llevó un empate de os Remedios. Las locales dispusieron del control del esférico, pero el peligro generado fue escaso. Las madrileñas aprovecharon dos errores defensivos para materializar dos goles. Al final el esfuerzo defensivo junto con el empuje local en los cinco últimos minutos les restaría dos puntos.

Auténtico monólogo del equipo ourensano ante un rival replegado, si bien los lanzamientos no encontraron la portería defendida acertadamente por Lauri. Una pérdida en el centro del campo de Luci ante Andrea Feijóo propicia la salida a la desesperada de Inés y, tras superarla, Andrea marca a placer. Dos minutos más tarde, Antía goza de una clara ocasión, pero su lanzamiento, flojo, lo sacó sobre la misma línea Jessi.

También dispusieron de oportunidades Bea Martín o Antía pero se interpuso la defensa. Marta no conseguía materializar un remate a poco de comenzar el segundo tiempo. El dominio seguía siendo local, pero un nuevo error defensivo, esta vez por parte de Spi, suponía el 0-2. El partido se les había complicado en demasía a las de Chipi. El dominio no se estaba traduciendo en oportunidades, eran demasiado previsibles las llegadas, aunque finalmente un lanzamiento de Spi desde el medio del campo termina con la espuela de Marta para el 1-2. En los últimos cinco minutos el técnico local arriesgó colocando portera jugadora y Antía, desde el interior izquierdo, logró poner su lanzamiento desde el centro del campo en la escuadra izquierda de Lauri. El acoso de los últimos cuatro minutos fue infructuoso. Es más, Andrea Feijóo pudo poner el tercero en un despeje desde la defensa por la izquierda que llegaría a detener sobre la misma línea Chiki. Las locales se encontraron a falta de poco más de un minuto con la quinta falta de equipo, pero no se alteraría el sorprendente 2-2.

Por su parte, el Cidade das Burgas caía por 6-0 en Murcia con un equipo muy joven.