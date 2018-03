Un desafortunado tercer cuarto condena al filial del COB ante el Fundación León

El filial dle COB hizo un buen partido con la excepción del tercer cuarto, donde no estuvo acertado en defensa y el Fundación León hizo un parcial de 12-24 que le permitio llegar al minuto 30 con una diferencia en el marcador electrónico de 14 puntos (41-55), ante un equipo ourensano al que no le quisieron entrar sus lanzamientos desde la linia de 6,75.

Una primera parte muy igualada entre dos equipos que querían sumar la victoria. Un primer cuarto donde los ourensanos se fueron con una ventaja en el marcador electrónico (19-17). Las cosas siguieron equilibradas hasta el descanso y los leoneses llegaron con dos puntos de diferencia (29-31.

En la segunda parte las cosas se le pusieron mal el filial cobista que no supo defender a los atacantes leoneses que se fueron al minuto 30 con una ventaja de 14 (41-55 ). En el último cuarto los locales lo intentaron todo y los minutos finales le pusieron las cosas complicadas a los visitantes que tuvieron que sufrir hasta los últimos segundos para llevarse la victoria en el Pazo Paco Paz, para morir en la orilla. Fue una pena pues ayer no fueron inferiores el Fundación León y hicieron méritos para ganar el partido pero ante un equipo con más oficio no de puede darle facilidades que tuvieron el tercer cuarto cuarto que se fue donde se decanto el partido para los leoneses.