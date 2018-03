Un recién llegado con fe en la remontada

Las primeras palabras de Adrián Presas en su presentación fueron de agradecimiento a los que le abrieron la puerta de salida y de entrada. "Me costó bastante marcharme del Ourense CF porque me trataron muy bien desde el primer día. Dar las gracias al presidente, Camilo Díaz, porque me ayudó mucho desde que estuve allí y no me puso ningún problema para salir y dárselas también a Fernando y a la UD Ourense por la oportunidad. Quiero hacer algo importante y, si se me da la oportunidad, creo que podemos empezar a darle la vuelta a esto porque el objetivo no está tan lejos como la gente piensa".

Presas quiere acabar la temporada en papel protagonista. "Me vine por una decisión deportiva. Últimamente no contaba con minutos. En el primer año de un jugador joven en los séniors es difícil adaptarse porque hay un mundo de la base al fútbol de verdad. Me costó al principio, pero creo que hice una buena pretemporada y empecé a jugar. Después llegó el momento en que no contaba con esos minutos y un jugador lo que quiere es estar en el campo. Surgió esta posibilidad y estoy encantado de estar aquí". Su reto es doble: "En el campo hay que pasárselo bien compitiendo. Te lo puedes pasar bien pero, si no consigues lo que te propones, no es fútbol. Se pueden hacer las dos cosas y, este partido, aunque es un poco urgente por la tabla, se puede ganar y sobre todo divertir al público que venga al Couto". Presas no oculta su predilección entre la posición de mediapunta o el flanco ofensivo: "Este año sí que es cierto que estuve más pegado a la banda que otros años, pero en ambas posiciones creo me desenvuelvo bien. Todos tenemos debilidad por un puesto y creo que detrás del punta, ahí por el medio, me divierto más jugando y me siento más realizado. Pero jugaré donde decida el míster". El nuevo jugador de la UD Ourense agradeció la bienvenida del vestuario. "Xurxo y Pato me presentaron a la plantilla, de la que ya conozco a Omar o a Corzo. Hay un vestuario acogedor y todos juntos será más fácil conseguir el objetivo". Presas no olvida su pasado rojillo: "Fueron de mis mejores años, con Pico, al que le deseo una pronta recuperación (sufrió una embolia pulmonar la pasada semana). Salía del fútbol sala en Mestre Vide y corría a Salesianos para hacer esas dobles sesiones. De ahí di el salto a la cantera del Celta y solo tengo bonitos recuerdos".