Llamamiento a la afición en las duras

La Unión Deportiva Ourense necesitará de todos para sacudirse las malas sensaciones y la racha adversa de resultados. Para seguir creyendo en el ascenso a Tercera, lo primero es ganar este domingo (12.00 horas) al Campo Lameiro en el estadio de O Couto y, desde la directiva, se pide el apoyo de la afición. Al contrario que en ocasiones anteriores, cuando se pedía ese aliento de la grada con el viento favorable y el objetivo encauzado, el partido que toca se juega en una situación clasificatoria complicada.

"Son momentos duros -enmarca el presidente unionista, Modesto García-. El equipo es el que tiene que tirar de la grada, pero pedimos un esfuerzo. Que sea recíproco y a ver si damos nosotros ese paso desde la grada y tiramos también del equipo, porque lo necesita". Desde la directiva se agradecen muestran de apoyo que están cuajando en las redes sociales o la iniciativa de un grupo de aficionados de acudir esta noche al entrenamiento en Miraflores para insuflar ánimos a los futbolistas. "Eso nos enorgullece y nos da fuerzas para seguir adelante. Vamos a animar y a tratar de dar ese paso adelante juntos y, entre todos, tirar del equipo", indicó el presidente.

En lo que respecta al horario matinal, Modesto García también pidió comprensión: "Puede ser poco apropiado, pero hay que tomar decisiones y analizar factores externos como ese Barcelona-Atlético que se juega por la tarde y que puede ser decisivo para la liga. Hay gente que prefiere la tarde y para los que lo primero es el Ourense, pero que hagan esfuerzo y comprendan a esa otra parte de la gente y que puedan venir al Couto por la mañana y por la tarde ver el partido de Primera".

Para fomentar la afluencia, la directiva unionista pone a disposición de cada abonado una entrada al precio de tres euros, cinco menos de lo que cuesta habitualmente. "No nos gusta tomar este tipo de medidas porque no se llega a 1.500 abonados si se deja pasar gratis al campo, esa no es nuestra filosofía, pero es una cita especial y cada abonado puede venir acompañado al fútbol de un familiar o un amigo por solo tres euros", explicó Modesto García.

Desde la UD Ourense se invita al fútbol provincial a asistir a un importante partido que tendrá el aliciente además de ver una cara nueva, la del atacante Adrián Presas, al que ayer le dieron la bienvenida en O Couto el presidente y el entrenador. "Es muy buen refuerzo y encaja y refuerza la filosofía del club -apuntó García Puga-. Mucha gente demanda un delantero centro, que marque goles, pero el mercado es el que es y eso es difícil de encontrar. En momentos de dificultad, tenemos la obligación de ver más allá del partido a partido y de dirigir el club lo más coherentemente posible, pensando en el medio y largo plazo y en la estabilidad y en la solidez de la UD Ourense".

El presidente destacó las cualidades que adornan al nuevo jugador. "La plantilla se refuerza con un jugador prometedor, ourensano, hijo de Ney, un jugador que fue en su momento importante en el Ourense y que viene ayudar en esa parcela ofensiva y en el juego creativo. Tenemos la esperanza de que suponga aire fresco. Esto son dinámicas y estoy seguro de que saldremos a por todas el domingo y que se ganará para que empiece una racha positiva, pero la filosofía es la que es y vamos a defender tener jugadores ourensanos antes que de otros sitios. Para los jugadores de la cantera, Adrián Presas tiene que ser un reflejo y ver que, haciendo bien las cosas, pueden jugar en el equipo de la ciudad", concluyó Modesto García, que agradeció por último al Ourense CF su comportamiento y la celeridad para tramitar la baja del futbolista.