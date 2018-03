Espectáculo y marcas garantizadas

Tras el reciente triunfo de la selección española sub 20 en el Encuentro Internacional de Minsk se espera que el campeonato de Ourense sea relevante en espectáculo y marcas. Como apuntan desde la RFEA, no faltarán el plusmarquista sub 20 de 200 metros Pol Retamal, que buscará de nuevo rebajar los 21.23 que hizo en Valencia; el cuatrocentista Alfredo Jiménez, plusmarquista nacional de la distancia con 47.46, o los dos vallistas más prometedores del momento, Luis Salort y Enrique Llopis, que librarán su duelo en los 60 metros vallas. En categoría femenina se verá en acción a las velocistas Jaël Bestué, plusmarquista sub 20 de 200 metros, y Sara Gallego en los 400 metros, la mediofondista Carla Gallardo (1.500 metros) o la saltadora de altura Claudia Conte, que viene de hacer 1,77 metros en Bielorrusia.