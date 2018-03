Currás: "El mejor refuerzo es ganar el domingo"

El entrenador de la UD Ourense, Fernando Currás, considera que la llegada de Adrián Presas se amolda a la idiosincrasia del proyecto. "Es un jugador que encaja en el perfil que buscamos. Aunque no haya habido muchas novedades, la gente tiene que entender que seguimos trabajando para mejorar lo que tenemos, pero teniendo claro que no vamos a hipotecar la salud del club a cualquier precio ni fichar por fichar. Si hay opción de mejorar lo que creemos que es una buena plantilla, estamos en eso", aclaró el técnico. De su nuevo futbolista espera el desparpajo que se ha perdido arriba: "Surgió esta posibilidad, que no es nueva, y el perfil futbolístico encaja en lo que creemos que va a mejorar lo que tenemos en ese último cuarto de campo, con esa clarividencia y ese talento innato. Una de las cosas que más nos convenció de Adrián fue su gana de estar, su ansia de ser futbolista. Eso lo valoramos mucho. Es ourensano, con talento, ganas de ayudar y de aportar aire fresco. No creo que venga como superhéroe, porque eso es ficción. En la realidad, viene a ayudar, a sentirse lo más cómodo posible y para ayudarnos a afrontar este último tramo de temporada".

Matizó de inmediato Fernando Currás que no hay tiempo para cábalas y que todo el esfuerzo se enfoca en el Campo Lameiro: "Ahora mismo, la verdad, pesa mucho más el partido del domingo que el tramo que queda de temporada. Adrián está en disposición de ser alineado y tenemos que pensar con los cinco sentidos en el domingo. El mejor refuerzo, sin desmerecer a Adrián ni a nadie que pueda venir, es conseguir la victoria el domingo. Ese es el mejor refuerzo y Adrián nos va ayudar seguro".