Los equipos del San Martiño se ponen al día en las ligas

Los equipos del Club Voleibol San Martiño recuperaron el pasado fin de semana partidos que tenían pendientes. El equipo sénior del Dompa de la Primera Autonómica está clasificado para la fase de ascenso a expensas de si queda cuarto o quinto para conocer a su rival. El sénior de Segunda también se ha clasificado pero dependiendo de sí mismo para quedar en tercera posición.

El equipo juvenil Dompavolei de Segunda está empatado con el primero a puntos y clasificado para la fase de ascenso y el de Tercera, el Dompa IES As Lagoas, está a la espera de rivales en la fase. El equipo cadete Dompavolei de Segunda, a falta de una jornada, también depende de sí para meterse en la fase de ascenso o de permanencia. Los cadetes de Tercera Dompa IES As Lagoas, Allariz y O Barco tienen asegurado promocionar, al igual que el infantil de Tercera del Dompa IES Allariz. El unico equipo que va luchar por salvarse es el infantil deSegunda Autonomica, que ha mejorado en estos ultimos partidos y que aún no sabe si quedara séptimo, octavo o noveno.