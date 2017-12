"Quiero buscar soluciones y hacer un equipo más peleón"

El técnico unionista podría presentar esta tarde algunas novedades y expone las claves para frenar y atacar al Erizana. "Primero tenemos que mirarnos a nosotros, no cometer errores y jugar con la misma energía todo el partido. Nos están costando mucho nuestros propios errores. Y quiero hacer un equipo que juegue más junto y que pelee los durante los noventa minutos de juego, algo que no estamos haciendo en los últimos partidos y por eso quiero buscar soluciones para el partido de esta tarde, donde podría haber algunas novedades, donde tengo bajas muy importantes en la parte delantera, pues aparte de Unai y Fran Martínez, en el entrenamiento del miércoles se lesiono Adrián, que será baja, además Jony tiene también algunas molestias y Omar tiene que seguir de baja por la rodilla una semana más. Donde no voy a tener problemas es la parte defensiva, pues ya puedo contar con Josu y Corzo".

Currás no quiere confianzas ante el próximo rival el Erizana. " En esta categoría nadie te regala nada y para ganar los partidos no puedes cometer errores, A priori somos favoritos para sumar los tres puntos, pero enfrente vamos a tener un equipo que se juega mucho en este partido para poder salir de los puestos de descenso".