La UD Ourense se conjura para reencontrarse con la victoria

El choque del próximo día 29 contra el Erizana abrirá una secuencia de tres partidos consecutivos para la Unión Deportiva Ourense en el estadio de O Couto. El día 7 de enero despedirán la primera vuelta en el mismo escenario contra el Atios y, una semana después, comenzarán la segunda vuelta contra el Valladares. En casa tiene que seguir siendo un fortín para los unionistas para continuar manteniendo la imbatibilidad, donde solo cedió un empate con el Moaña, y con una afición que aprieta de lo lindo en todos los encuentros disputados en la primera vuelta del campeonato a falta de dos jornadas para que finalice la primera vuelta.

La plantilla unionista disfruta desde el pasado lunes de las vacaciones de Navidad. Jugadores y cuerpo técnico han tenido una semana para renovar fuerzas y superar los problemas físicos que han sobrevenido en este tramo final de la primera vuelta. El equipo unionista quiere engancharse de nuevo a una de las dos plazas de ascenso a Tercera División, que ha perdido en la última semana de campeonato al sumar dos de los nueve puntos posibles. No fue capaz de superar en casa al Moaña (2-2) y a domicilio perdió con el Mondariz (2-1) y empató con el Sanxenxo.

Una clasificación en la que se encuentra como líder al Estradense, que suma 39 puntos, O Grove ocupa la segunda posición, con un partido más, con 35, Bande, UD Ourense y Sanxenxo, 34, Moaña, 32 y Porriño Industrial, 31.

El conjunto de Fernando Currás ha ganado diez partidos (58,8%), empatados, cuatro (23,5%) y perdidos, tres (17,6%). Marca gol cada 45 minutos. Recibe gol cada 73 minutos. Ha marcado 34 goles y encajado 21.

El mejor dato para el equipo en la primera vuelta es que no perdió contra los seis equipos de arriba. Logró derrotar al líder Estradense (4-0), al segundo clasificado O Grove (2-0), al tercer clasificado (0-2), empates con el Sanxenxo (2-2) y Moaña (2-2) y victoria ante el Porriño Industrial (1-2).

Otro dato importante es que en el estadio de O Couto sigue invicto, con siete victorias ante Estradense (4-0), Caselas (2-1), Beluso (2-1), Marcón (5-2), O Grove (2-0), Ribeiro (2-0) y Nogueira (1-0) y un empate ante el Moaña (2-2).

El técnico unionista es una persona que le gusta que el trabajo de la semana se vea reflejado en el campo los domingos: " Tratamos de corregir los defectos en los entrenamientos semanales y hablando mucho con los jugadores, pero es cierto que nos falta continuidad en el juego. No se puede hacer un tiempo bueno y otro malo, que es lo que nos viene pasando en algunos partidos. Ahora tenemos una buena oportunidad en los tres encuentros que vamos jugar en el estadio de O Couto de volver a ganar y demostrar que se pueden hacer las cosas bien. El problema que tenemos es que los jugadores algunas veces le pesa la tensión y llega un momento que cuando tienen que matar un partido y disfrutan de ocasiones claras no lo hacen. Pero esto quiere decir que llegamos a la portería contraria, aunque es cierto que algunas veces no sabemos defender y esto nos cuesta goles que después nos hacen pasar apuros. Sigo desciendo que tenemos una de las mejores plantillas de la Preferente y que no la cambio por ninguna, pero algunas veces los jugadores no son conscientes de que algunos partidos se pierden o se empatan por pequeños detalles y esto tenemos que solucionarlo entre todos. De momento vamos ahí arriba que lo que importa y seguir por ese camino, pues aún queda mucho camino por recorrer y muchos puntos en juego y creo que de momento no nos podemos quejar".