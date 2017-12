Modesto García: "Tenemos que seguir fuertes en nuestra casa "

El presidente unionista quería dejar bien claro ayer por la noche que "tenemos la oportunidad en los tres próximos partidos que vamos a jugar en O Couto de reengancharnos con la victoria y colocarnos de nuevo en una de las dos plazas de ascenso. Pero llevamos tres partidos con dos empates y una derrota y si queremos estar arriba no podemos seguir perdonando; el equipo tiene que jugar más regular durante los noventa minutos de juego y no tener altibajos. El cuerpo técnico está haciendo una buena labor, pero algunas veces a los jugadores parece que le puede la tensión y esto hay que arreglarlo, pues nuestra afición se merece lo meior del mundo, por el apoyo que nos está haciendo desde la fundación del club, pues no dejan de apoyar al equipo tanto en casa como a domicilio y esto lo saben los jugadores".

En cuanto a la captación de socios, el presidente se muestra contento y espera que antes de finalizar el año se alcancen los 1.500: "Creo que los precios que hemos puesto para esta segunda vuelta y los dos partidos que restan por jugar de la primera que incluso podemos pasar esta cantidad".