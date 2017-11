Todo preparado para la gran carrera

Las calles de Ourense serán escenario mañana de la edición 41ª de la Carrera Pedestre Popular del San Martiño, que este año cuenta con 10.958 inscritos en las diferentes categorías. En la absoluta se han anotado un total de 4.268 corredores, en la escolar son 3.937 y en la de los "cativos" podrán tomar la salida 2.753. En la categoría reina, los partidicipantes tendrán que cubrir 10.000 metros, sobre un circuito con homologación federativa.

La salida de los diferentes grupos de edad se producirá desde el Ponte del Milenio a las 11.00, 12.30 y 13.15 horas, respectivamente. En la escolar (nacidos entre los años 2001 y 2008) el recorrido es de 4,7 kilómetros, mientras que los más pequeños (nacidos en el año 2009 y posteriores) correrán 1,4 kilómetros. En la ceremonia del pistoletazo estarán presentes Alejandro Blanco, presidente con el Comité Olímpico Español COE; Agustín "Tinín" González, presidente del Club Adas del Barco, impulsor durante más de 25 años del deporte escolar y en particular del atletismo, y Emilia Mesa, atleta ourensana campeona en diferentes pruebas en la categoría de veteranos.

La organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de guardarropa, aunque se aclara que no se responsabilizará de los efectos depositados en el interior de las bolsas. La entrega de trofeos tendrá lugar a las 13.00 horas en la cancha central del pabellón de Os Remedios.

La Concellería de Voluntariado dispondrá, como cada año, de un total de 40 personas que colaborarán en el desarrollo de la prueba, "una ayuda de incalculable valor", como señala la responsable del departamento, Sofía Godoy.

En el marco de la primera edición del Salón do Deporte e do Turismo Activo que se celebra en Expourense, tendrá lugar a las 18.00 horas de hoy la entrega de los premios del Corriendo por Ourense 2017, el circuito de carreras populares que se celebran por los diferentes barrios de la ciudad. Los ganadores fueron Iria Fernández, en la categoría femenina y Rubén Diz, en la masculina.

Desde la organización se recuerda que los corredores que no lleven el chip y el dorsal bien colocado no entrará en la clasificación y que los adultos no podrán acompañar a los participantes en la categoría de escolares, aunque sí en la de "cativos".