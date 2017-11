La guinda a un año de éxitos

El fisioculturista ourensano Julián Conde Sorga se clasificó en la tercera posición del campeonato de España de la federación AEFF, una competición que se rige por la estatura sin importar el peso de los participantes. Julián Conde quedó por delante de competidores que le sacaban 20 kilos, redondeando así un año "agotador" lleno de competiciones y con muchos triunfos.

En el año 2017 se ha proclamado campeón de España con récord nacional en peso muerto por la Federación WPC Internacional; fue cuarto en el campeonato Norte de España IFBB y séptimo en la Copa de España IFBB en el Teixeiro Summer Festival. También se proclamó campeón de la Copa Norte de España, en la categoría de culturismo sénior y campeón absoluto, así como subcampeón de la Copa Galicia IFBB y del Open GT Nutrition y séptimo en el campeonato de España IFBB.

"Ha sido un año lleno de éxitos, en el que he ido mejorando el físico en cada competición. En el podio del último campeonato había compañeros que me sacaban 20 kilos y para algunos merecía alguna posición más", afirma orgulloso. Para asistir a este campeonato, Julián Conde ha contado con la inestimable ayuda de Cacharrón & Villar abogados; Hotel AV Lobios Apartamentos; The English School Clara Silven Jensen; Calleja Rodríguez Inmobiliaria Gestoría Administrativa; Josma Suministros Industriales. La lista de agradecimiento incluye a la familia: "Mi tío y mi inseparable hermana, que además me acompaña para tintarme y estar pendiente de todo".