Alejandro Fernández: "Quiero hacer el triplete"

Alejandro Fernández, el ourensano que ganó la carrera del San Martiño en los años 2012 y 2013, parte como favorito este domingo para hacer el triplete en una prueba que cerró la inscripción rozando los 11.000 participantes. En enero se tuvo que operar del tendón de Aquiles y estuvo ocho meses sin entrenar, por lo que llegará justo de fuerzas.

Es una carrera especial la del próximo domingo para el componente del del Atletismo Ourense Alejandro Fernández. Se trata de un momento muy especial por correr en casa una de las pruebas más valoradas del atletismo autonómico y nacional, por lo que se está preparando a tope para poder conseguir la victoria en la San Martiño. Sería la tercera.

- Después del calvario que ha pasado desde enero de este año con la operación en el tendón de Aquiles, que le ha tenido ocho meses sin poder correr, ¿cómo llega de forma para afrontar esta nueva edición del San Martiño y poder hacer el triplete?

- La cosa no va mal. He entrenado bien y he corrido la prueba de A Coruña 10, donde logré la segunda posición, después la de Monterrei y ahora vengo de ganar la del 5 kilómetros Leyma Coruña por delante de Carlos Villamor y Víctor Riobóo. Estas tres carreras me han servido para ver cómo me responde el tendón en una situación de ritmo alto, que es lo que más preocupa. Es cierto que me coge en un momento que no estoy a tope, pero espero no defraudar a mis paisanos que siempre me han apoyado.

- Una carrera donde parte de salida como favorito el portugués Nuno Costa, que se impuso en la del año pasado por delante suya. ¿En su agenda tiene a más atletas que pueden pelear por el preciado galardón?

- Lo único que me preocupa es entrenar fuerte esta semana para afrontar una carrera de mucho prestigio. Lo que no cabe duda es que si participa el portugués, será el hombre a batir, pues en las carreras populares está demostrando ser el mejor. Pero tampoco se puede descartar al joven David Santos, a Carlos Villamor, a Rubén Diz, a Víctor Riobóo o a Lolo Penas, entre otros, que estarán arriba al final de la prueba. Si quieres tener opciones de victoria no te puedes quedar descolgado en los primeros kilómetros, pues el ritmo va a ser muy alto si no llueve y espero que no me fallen las piernas y pude estar en los últimos metros entre los que peleen por ganar.

- Si alguien conoce el recorrido de la prueba de los 10 kilómetros es Alejandro Fernández. ¿Es un trazado que te puede favorecer para ganar?

- Son 10 kilómetros muy exigentes pues no son totalmente llanos. A lo largo del recorrido hay varios repechos, pero es un circuito que me gusta mucho y que lo conozco muy bien como ourensano que soy y creo que si aguanto bien los tirones en los primeros dos kilómetros , puedo tener muchas opciones. He ganado dos veces esta prestigiosa prueba y el año pasado quede de segundo. Además voy a contar con el respaldo incondicional de la afición ourensana y que van a tener la oportunidad de ver a los mejores atletas de esta especialidad y esto siempre es muy importante..

- Una prueba que de nuevo va a contar con la participación de más de 10.000 atletas. Ourense es una ciudad que le gusta el atletismo y siempre ha contado con buenos atletas.

- La carrera del San Martiño lleva muchos años celebrándose y con gran éxito. Se trata de que todos los atletas y aficionados puedan pasar un día fenomenal viendo un evento deportivo multitudinario, presenciando pruebas en todas las categorías tanto en hombres como mujeres e incluso los pitufos que disfrutan de un deporte muy exigente y consagrado desde hace muchos años en todas las partes del mundo.