Afonso: "No crearon muchas ocasiones"

El entrenador del Nogueira elogió la eficiencia defensiva: "Un encuentro disputado en el que no se vio al mejor Ourense gracias a nuestro trabajo defensivo. Nos sometimos a un gran trabajo defensivo por el empuje del Ourense que nos llevó a estar lejos de la portería rival, a la que no fuimos capaces de llegar asiduamente". Afonso confía en que los resultados premien pronto el esfuerzo: "El equipo compite como lo hizo hoy y como lo hizo más veces, pero nos faltan esos resultados que no nos llegan. El vestuario está triste y decepcionado porque una semana más no conseguimos sumar puntos que nos den aire, pero estamos conscientes de la situación y del trabajo que tenemos que hacer. Desde que llegué, intentamos retocar cosas que cada día estamos haciendo mejor y creo que será clave para poder competir y luchar por la salvación". El técnico vio al Nogueira "intenso los 90 minutos y no cometió ningún error como en partidos anteriores. El gol que nos marcan es un rechace fuera del área y Fran empalma a bote pronto pegado al palo. Nada que objetar. Quitando una parada de Miguel, no nos crearon una locura de ocasiones, bien es cierto que no generamos".