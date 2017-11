Currás: "No andamos muy inspirados"

El técnico de la UD Ourense entiende que el planteamiento del rival les complicó la victoria. "Un equipo que viene a hacer su trabajo y se encierra, que no es fácil generarle ocasiones y nosotros estamos en esa fase en la que tampoco andamos muy inspirados en el último tercio, pero es una victoria más". Currás destacó no haber encajado: "Dimos sensación de solidez, en cuanto a la portería a cero y a ocasiones de rival, y esta vez fue un acierto de Fran. La pena fue que no fuimos capaces de meter ese segundo gol que abriera el partido, si es que se abría, porque así juegas con la incertidumbre del marcador, con miedo a perder algo que para nosotros es muy valioso. Estoy súper satisfecho por seguir sumando, que no es fácil encadenar tres victorias seguidas en esta categoría". El objetivo inmediato es seguir mejorando: "Si te abres mucho y metes gente entre líneas para conseguir esa superioridad en campo contrario, en algún sitio te desproteges y andamos en fase de equilibrar y atacar con suficiente gente para crear peligro y a la vez contrarrestar las contras del rival, porque en casa vemos a equipos que se nos encierran y nos hace estar siempre alerta".