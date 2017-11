Modesto García: "El balance de momento está siendo bueno"

El presidente unionista se muestra muy contento tanto del apoyo del equipo como de los socios. " El balance de momento está siendo bueno, pues el equipo siempre ha estado arriba, aunque hace dos jornadas estábamos de quintos, pero con los dos victorias consecutivas ya estamos en uno de los puestos de ascensos a Tercera División. El cuerpo técnico y los jugadores se han marcado este objetivo, pero la directiva como ya lo dije al principio de temporada no era como en años anteriores que si no logramos ascender era un fracaso. Este equipo en los 12 partidos disputados ha c competido contra todos los rivales y es una oportunidad única para conseguir el cuarto ascenso consecutivo. Yo como presidente nunca le puse la obligación de ascender, eso quiero que quede bien claro, aunque deseo que se pueda conseguir, pues están trabajando todos los días muy bien para lo mejor del club".

Modesto García quiere agradecer la respuesta un año más de los socios y aficionados. " Los socios desde que se fundo el club y los aficionados nunca han fallado, pues creo que los clubes populares de toda España somos de los mejores en este apartado. "Creo que los jugadores juegan todos los partidos oficiales en casa, tanto en O Couto, como en los desplazamientos".