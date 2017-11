Marcos Lorenzo, del Liceo Academia Postal, vence en el campus

| El edificio de Humanidades fue escenario del Torneo Activo Campus Ourense, en el que 55 jugadores se dieron cita. El torneo se jugó a seis rondas, con un ritmo de juego de 15 minutos más 3 segundos por jugada. El campeón fue Marcos Lorenzo, del Liceo, seguido de su compañero de equipo Joaquin Bello y tercero se clasificó Rafael Sánchez de León, del Ateneo. La campeona femenina fue Samanta Couso, del Celanova. En la categoría del Club Universitario, primero Miguel Reza; segundo Luis Pérez y tercero, Rodrigo Arias. En sub-14 ganó Elvira Negreira, en sub 12 Xoaquín López, en sub 10, Manuel Lopez y, en sub 8, Adrián Fernández.