El Barbadás prescinde de Moisés Pereiro tras dos meses sin conocer la victoria

La mala dinámica de resultados que ha encadenado el Barbadás en las últimas 11 jornadas ha llevado a la directiva que encabeza José Manuel Fernández a tomar la difícil decisión de intentar darle un nuevo impulso al equipo, con el relevo en el banquillo. El club le comunicó ayer por la tarde la decisión al entrenador, Moisés Pereiro, que debutaba esta temporada en los banquillos y llegaba al equipo con mucha ilusión.

Moisés Pereiro había jugado sus últimos años en Os Carrís y, tras colgar las botas la pasada campaña, se hizo cargo de la misión consciente de que el club se había desprendido de los mejores jugadores, que se marcharon a otros equipos que les ofrecieron mejores condiciones. El plantel se tuvo que confeccionar prácticamente desde abajo y con futbolistas llegados de muy diversos puntos.

El comienzo de la temporada no fue malo para el equipo azulón, que ganó los dos primeros partidos disputados en el campo de Os Carrís ante el Ribadumia (1-0) y Villalbés (1-0) y encajó una derrota por la mínima ante el Laracha por 2-1. Pero a partir del 10 de septiembre, el Barbadás sumó un punto de los 33 posibles, con diez derrotas contra el Boiro (2-1), Bergantiños (1-0), Compostela (0-1), Cultural Areas (1-0), Somozas (1-2), Barco (6-0), Céltiga (0-1), Arosa (4-1), Alondras (0-2) y Ourense CF (0-1), así como un empate con el Noia (2-2).

Para afrontar este curso, el Barbadás se quedó sin sus mejores referencias de las pasadas temporadas, desde el portero Berto, que firmó por el Bande, el delantero centro Rodrigo, Oli, Germán Pérez, Luis González o Alfredo, que se fueron a la Unión Deportiva Ourense, así como Germán Nóvoa al Ourense Club de Fútbol y Cassio al Centro de Deportes Barco.

Los nuevos jugadores que han llegado como Calzado, Toni, Juanito, Caique, Martín Torres, Titi Sanz, Yves, Álex Villar, Rivero, Hélder Pinto, Breogán Pereiro, Ilyes, Cabanyes y Asier no están aportando lo que se esperaba de ellos y de ahí los resultados adversos en la presente temporada. Por si fueran pocas las dificultades, otro de los graves problemas de este año en el Barbadás es que hay pocos recursos económicos para poder traer jugadores para recomponer la plantilla.

El presidente del equipo, José Manuel Fernández, quiso dejar bien claro que la decisión de fichar a Moisés Pereiro para afrontar este nuevo proyecto fue suya. "No se le puede achacar la falta de trabajo y la ilusión con la que llegó a un banquillo por primera vez, pero es cierto que los resultados no lo han acompañado y no salió bien la apuesta. Tenemos que buscar un resvulsivo lo más pronto posible para intentar arreglar la mala situación por lo que atraviesa el equipo en la clasificación, ya que estamos en los puestos descenso".

El dirigente añadió que "aún falta mucha liga por disputar y no estamos descendidos". También quería dejar bien claro que no le fue fácil tomar esta drástica decisión: "Algo teníamos que hacer, pues nuestra afición que nos viene apoyando todos estos años se merece todo nuestro respeto".

Abad y Aguiar

Roberto Abad, el preparador físico, y Juan Carlos Aguiar, el entrenador de porteros, serán los dos responsables de dirigir el primer entrenamiento de la semana, en cuanto la directiva no encuentre el sustituto de Moisés Pereiro para hacerse cargo del equipo. Suenan muchos nombres, entre ellos los de Alberto Ecay, Cándido Gómez y Agustín Ruiz, entre otros.