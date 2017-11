Rubén Durán rompe el hielo en Bande

Rubén Durán rompió el equilibrio en un partido odioso. Eran las seis menos cuarto de la tarde y el invierno había llegado a Bande. En el fragor de la destrucción, el mediapunta de la Unión Deportiva Ourense recogió un balón en el centro del campo, unos metros caído hacia la izquierda, y soltó un derechazo que hizo el silencio en un campo atestado. Mientras el balón bajaba, solo el portero Berto intuyó lo que iba a pasar. Intentó retroceder a tiempo, quiso estirarse al máximo y prefirió no creerlo cuando entregaba la pelota para el saque de centro. Le habían hecho diana en la escuadra la primera vez que le tiraban. El gol imposible había vuelto a pasar. Estalló la afición ourensanista, escamada tras unas últimas salidas decepcionantes, mientras los anfitriones maldecían la genialidad de Durán, obligados a otra reacción a contracorriente.

El Bande y la UD Ourense no querían perder, ni mucho menos facilitar la victoria del otro con un desliz, por lo que pusieron todo su empeño en cortar de raíz cada amenaza. Defensas pobladas, pinturas de guerra y palo al que se movía. Los de casa con tres centrales, Fiuza, Lamelas y Viti, y los de fuera con Germán de gendarme por delante de Corzo y Codeso. Apenas se enlazaron pases porque el hachazo llegaba antes que el balón y casi no hubo tráfico por banda. No lo permiten las dimensiones y ayer llegaban puntuales las ayudas.

Lo intentaron Durán y Alfredo, sin dificultad para Berto, y también Rafita pudo llegar a línea de fondo hasta que le cerraron el camino. Todo pasaba por arriba y por el centro. A las áreas solo llegaban envíos aéreos, donde el Bande se desenvuelve mejor, pero la defensa unionista se mostró casi siempre implacable y Pato, que forzó su reaparición, casi no dejó balones vivos. Tiene su mérito entre finos lanzadores y rematadores que arrollan a la primera o garantizan una segunda opción de remate. En el 39 probó fortuna Germán desde fuera del área y se le escapó.

Al regreso del vestuario se dejó ver Alfredo por la derecha. Parecía un repunte de continuidad en el juego, pasillos que se ensanchaban, pero el partido se conducía al empate sin goles hasta que al visionario de Durán se le encendió la bombilla. Cuatro minutos necesitó el Bande para rozar el empate. Pato sacó de la cruceta un balón aéreo y un atento Rubén Lamelas llegó al rechace en el área pequeña, pero el remate no tomó dirección de portería.

Iván González sacó a Gustavo y adelantó a Karim, pero al poco se quedó con uno menos al enzarzarse Presas con un aficionado en un saque de banda. No se notó la inferioridad, pero los blanquivioletas tampoco comprometieron más allá que en algún balón parado la victoria que le permite a la UD Ourense avanzar dos casillas en la clasificación. Hasta la segunda.