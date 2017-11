"Las defensas fueron superiores"

El entrenador del Bande elogió el comportamiento defensivo de los dos equipos. "En juego posicional, los defensas fueron muy superiores a los atacantes y, en la transición, al haber dos equipos extraordinarios por detrás de balón, no se pudo atacar ni en posicional ni en contraataque. Mérito de ambos equipos, con muy buenas defensas". Iván González destacó también la acción clave de Durán: "El partido se iba a decidir por un detalle o en una estrategia, en la cual creo que somos superiores a ellos. De hecho, llevamos más peligro que ellos en estrategia, pero fue una genialidad de Durán, que mete un gol desde casi campo propio, la que decidió. Es una pena, porque creo que viene precedida por una falta previa no señalada sobre nuestro central, pero Durán fue lo que decidió el partido". A pesar de la derrota, el técnico asturiano se mostró muy satisfecho con los suyos: "Es normal que el Bande tenga un poco más de peligro en la estrategia que la UD Ourense, que es un poco más dinámico. Hoy no lo pudo demostrar por un gran trabajo de mis jugadores. Me quedo con que es el tercer partido de la semana y quedó demostrado que físicamente el Bande es un equipo espectacular, por lo que tengo que felicitar a mis jugadores". Iván González ve reafirmadas aspiraciones: "Cada vez tengo más claro que el Bande es un candidato muy fuerte para conseguir una de las dos primeras plazas, sabiendo de la dificultad y que esto es muy largo. Viendo este partido ante un gran equipo, lucharemos por una de las dos plazas".